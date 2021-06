Descrizione

L’insalata con songino è un contorno fresco, sfizioso e saporito, ideale da portare in tavola in ogni stagione, con l’aggiunta di ingredienti sempre diversi. Oggi vi proponiamo una gustosa ricetta estiva con ravanelli e feta greca a cubetti, che potete sostituire in inverno con fettine di pera e noci. Aggiungete anche dei crostini di pane per darle una nota di croccantezza e servitela come contorno con un secondo piatto di carne o pesce a vostra scelta.