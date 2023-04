Descrizione

In padella, in forno, al vapore o bolliti: gli asparagi sono possono essere cucinati in tanti modi diversi, ma pochi sanno che sono deliziosi anche crudi in insalata. Per consumarli crudi è preferibile scegliere gli asparagi selvatici o pulire accuratamente quelli coltivati per rimuovere le parti più dure, che potranno essere utilizzate per cucinare un risotto o preparare un brodo vegetale aromatico. Se non li avete mai assaggiati e temete che risultino troppo amari, provate la nostra insalata di aspaaragi crudi e fragole, condita con qualche goccia di aceto balsamico: un’esplosione di gusto perfetta per dare il bevenuto alla primavera!