Bake Off 2022: dove vedere le puntate in diretta e in replica

Amanti di Bake Off, l’attesa è ormai giunta al termine. Inizia oggi la 10° stagione di Bake Off Italia, presieduta anche quest’anno dalla storica conduttrice Benedetta Parodi, affiancata da 3 giudici d’eccezione: Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, giovane pasticcere di Nola eletto “Pastry Chef del 2022” da Gambero Rosso.

La decima edizione si preannuncia ricca di novità: un nuovo tendone (sempre situato a Villa Borromeo d’Adda), un cast in parte rinnovato (l’ex giudice Clelia D’Onofrio sarà presente solo come voce narrante) e dolci più improntati alla tradizione. Ci aspettano 14 impedibili puntate che andranno in onda ogni venerdì sera fino a dicembre, in cui assisteremo alle coinvolgenti sfide ai fornelli di 16 affiatati concorrenti provenienti da tutta Italia, di età compresa tra 19 e 61 anni.

Puntate in diretta: canali e orari

Anche quest’anno le puntate registrate di Bake Off Italia andranno in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni venerdì sera alle 21.20, a partire dal 2 settembre. È possibile visionare le dirette anche in streaming, direttamente sul sito ufficiale di Real Time.

Le puntate verranno rese disponibili in anteprima su Discovery+ ogni giovedì: un’esclusiva riservata agli abbonati della piattaforma streaming, i quali potranno visionare ogni nuova puntata con un giorno di anticipo rispetto alla messa in onda su Real Time, senza vincoli di orario.

Dove vedere la replica delle puntate

Per chi non dovesse riuscire a vedere le puntate in diretta, verrà trasmessa sul canale di Real Time la replica ogni sabato dalle 19.30 alle 21.35. Le puntate saranno rese disponibili anche sul sito di Real Time, oltre che su Discovery+.