Descrizione

Gli involtini di prosciutto e formaggio impanati sono un antipasto dal sapore unico, capace di conquistare al primo assaggio grandi e piccini. La croccante e dorata panatura nasconde un cuore morbido e filante di provola, che si fonde con il sapore delicato del prosciutto cotto a fette. Così buoni e fragranti che uno tira l’altro, perfetti da proporre sia come antipasto, sia come finger food per l’aperitivo.