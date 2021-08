Descrizione

I pomodori alla marchigiana sono un classico contorno estivo, rustico e appetitoso, ideale da portare in tavola anche nelle occasioni speciali. Per prepararli occorrono pochissimi ingredienti: pangrattato, parmigiano grattugiato, del rosmarino fresco e, possibilmente, degli ottimi pomodori San Marzano. Semplicissimi e vegetariani: questi pomodori gratinati al forno sono una vera delizia per grandi e piccini, ottimi da servire appena sfornati.