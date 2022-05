Descrizione

Gli involtini di zucchine con formaggio e prosciutto sono una ricetta semplice da preparare, sfiziosa e ricca di gusto, che potete servire con successo sia come antipasto, sia come finger food durante un aperitivo con gli amici. Potete sostituire la scamorza con della provola affumicata, oppure optare per una variante dal gusto più intenso sostituendo il prosciutto con lo speck. Non perdete l’occasione di provarli: sono così rustici e gustosi che uno tira l’altro!