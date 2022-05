Descrizione

I fiori di zucca sono un ingrediente primaverile con il quale è possibile preparare innumerevoli piatti ricchi di gusto, raffinati e stuzzicanti. Il modo più semplice per cucinarli consistente nel friggerli in pastella o nel farcirli e cuocerli al forno. Oggi vi proponiamo i deliziosi fiori di zucca ripieni di carne macinata, ideali da servire sia come antipasto rustico, sia come sfizioso e originale secondo piatto.