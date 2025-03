Un piatto simbolo della Pasqua romana

La coratella con i carciofi è un piatto che racchiude in sé la storia e la cultura culinaria di Roma. Tradizionalmente servita durante le festività pasquali, questa pietanza è un vero e proprio simbolo della cucina romana, capace di evocare ricordi e tradizioni familiari. La preparazione della coratella è un momento di convivialità, dove le famiglie si riuniscono attorno alla tavola per gustare un piatto ricco di sapori e significato.

Ingredienti e preparazione della coratella

La coratella è composta da un misto di frattaglie, tra cui polmone, fegato, cuore e milza, tutti ingredienti che rappresentano la filosofia del quinto quarto, ovvero l’utilizzo di tutte le parti dell’animale. Questo approccio non solo riduce gli sprechi, ma rende omaggio alla tradizione gastronomica romana. I carciofi, in particolare le varietà mammole e romaneschi, sono l’abbinamento perfetto per questo piatto, aggiungendo una nota di freschezza e sapore. La loro stagionalità è fondamentale: i carciofi di primavera sono i migliori per esaltare il gusto della coratella.

La tradizione della Pasqua e il brunch romano

Durante la Pasqua, la coratella con i carciofi non è solo un piatto da gustare, ma rappresenta anche un momento di festa e condivisione. La tradizione vuole che venga servita come parte di un brunch pasquale, accompagnata da uova, salumi e, naturalmente, dall’immancabile corallina. Questo pasto abbondante segna l’inizio delle celebrazioni pasquali e riunisce famiglie e amici attorno a tavole imbandite. La preparazione della coratella è un rito che si tramanda di generazione in generazione, mantenendo viva la cultura gastronomica romana.

Il ristorante Sora Lella e la coratella

Uno dei luoghi storici dove poter assaporare la coratella con i carciofi è il ristorante Sora Lella, gestito dalla famiglia Trabalza. Qui, la tradizione culinaria è rispettata e valorizzata, con un menù che cambia in base alla stagionalità degli ingredienti. La coratella è preparata con cura, seguendo le ricette tramandate dalla nonna di Renato Trabalza, che ha dedicato la sua vita alla cucina romana. La Sora Lella è un punto di riferimento per chi desidera immergersi nei sapori autentici della capitale, dove ogni piatto racconta una storia.