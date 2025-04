La passione per la pasticceria di Frau Knam

Alessandra Mion, conosciuta come Frau Knam, è una figura di spicco nel mondo della pasticceria italiana. La sua storia è un viaggio affascinante che unisce amore, passione e creatività. Nata a Venezia e trapiantata a Milano, Frau Knam ha trovato la sua strada nel mondo dei dolci grazie al suo matrimonio con il celebre pastry chef Ernst Knam. La loro storia d’amore è iniziata nel 2009, durante una cena organizzata da un’amica comune, dove il dolce ha giocato un ruolo fondamentale nel farli avvicinare. Da quel momento, la sua vita è cambiata radicalmente, portandola a scoprire il suo talento nella pasticceria.

Un programma televisivo dedicato alla pasticceria

Frau Knam è tornata in televisione con il suo programma “La Pasticceria di Frau Knam”, dove ogni giovedì presenta ricette scenografiche e facilmente replicabili a casa. La sua missione è quella di condividere la gioia di fare dolci, offrendo non solo ricette, ma anche preziosi consigli su come realizzare e conservare dolci di alta qualità. Tra le ricette che presenta, troviamo classici come la torta meringata al limone e i krapfen con confettura di albicocca. Ogni puntata è un’opportunità per imparare e divertirsi in cucina, rendendo la pasticceria accessibile a tutti.

La meringata: un grande classico della pasticceria

Uno dei dolci che Frau Knam ha voluto condividere con il pubblico è la meringata, un grande classico della pasticceria. La preparazione di questo dolce richiede attenzione e precisione, ma i risultati sono straordinari. Per realizzarla, è necessario montare le uova e lo zucchero, aggiungere le farine e cuocere il tutto a 175°C. Una volta raffreddato, il dolce viene farcito con una crema pasticcera al limone e ricoperto con una meringa svizzera, caramellata per un tocco finale. Seguire i passaggi con cura permette di ottenere un dolce scenografico, perfetto per ogni occasione.

Consigli pratici per aspiranti pasticceri

Oltre alle ricette, Frau Knam offre anche consigli pratici per chi desidera avvicinarsi al mondo della pasticceria. Tra i suggerimenti più utili ci sono quelli su come conservare gli impasti, scegliere la frutta giusta e friggere in modo corretto. La sua esperienza e la sua passione per il dolce sono contagiose, e ogni puntata del suo programma è un invito a sperimentare e a divertirsi in cucina. Con i suoi consigli, anche i meno esperti possono sentirsi sicuri nel preparare dolci deliziosi e presentabili.