Un incontro di culture culinarie

La pasta miso e fagioli rappresenta un affascinante incontro tra la tradizione culinaria italiana e quella giapponese. Questa ricetta, creata dallo chef Antonio Iacoviello, è il risultato di un viaggio gastronomico che ha portato i sapori dell’Italia a Tokyo. Iacoviello, ex executive chef di Gucci Osteria Tokyo, ha saputo combinare ingredienti tipici della cucina italiana con elementi giapponesi, creando un piatto che racconta una storia di fusione e innovazione.

Ingredienti e preparazione

Per preparare la pasta miso e fagioli, è necessario procurarsi alcuni ingredienti chiave. La ricetta prevede l’uso di miso, un condimento giapponese a base di soia, e fagioli cannellini, che conferiscono cremosità e sapore al piatto. La preparazione inizia con la creazione di un miso speciale, che può essere realizzato frullando miso di ceci con acqua, spumante e miele. Questo passaggio è fondamentale per ottenere un sapore unico e avvolgente.

Dopo aver preparato il miso, si procede cuocendo gli spaghetti in una padella con olio, sale e acqua, aggiungendo il miso e un rametto di rosmarino. Questo metodo di cottura, simile a quello del risotto, permette alla pasta di assorbire tutti i sapori. Nel frattempo, i fagioli cannellini vengono frullati con olio e rosmarino per creare una crema da mantecare con gli spaghetti, completando il piatto con un tocco di pepe e rosmarino fresco.

Un piatto da condividere

La pasta miso e fagioli non è solo un piatto da gustare, ma un’esperienza da condividere. La sua preparazione richiede attenzione e cura, rendendola perfetta per una cena tra amici o in famiglia. La combinazione di sapori italiani e giapponesi offre un’esperienza culinaria unica, capace di sorprendere e deliziare i palati più esigenti. Inoltre, il miso avanzato può essere conservato in frigorifero o congelato, permettendo di utilizzarlo in altre preparazioni come brodi o frittate.