La tradizione della calza della befana

L’Epifania è un momento di festa che segna la conclusione delle celebrazioni natalizie, e per molti italiani è tradizione riempire la calza della befana con dolciumi. Cioccolatini, caramelle e carbone dolce sono i protagonisti di questa usanza, ma quest’anno Coldiretti ha lanciato un appello per rivedere il contenuto di queste calze, puntando a una maggiore attenzione alla salute, soprattutto dei più piccoli.

Il rischio dei dolciumi ultraprocessati

Secondo un’indagine condotta da Coldiretti/Ixè, quasi il 48% delle famiglie italiane continuerà a seguire la tradizione della calza della befana. Tuttavia, l’associazione agricola ha espresso preoccupazione per il consumo di dolciumi ultraprocessati, che possono rappresentare un pericolo per la salute. L’appello è chiaro: evitare di riempire le calze con questi prodotti, a favore di scelte più salutari.

Alternative sane per la calza della befana

Coldiretti propone di sostituire i dolciumi industriali con frutta secca e prodotti naturali, come biscotti e dolcetti realizzati con ingredienti a km zero. Questa iniziativa mira a sensibilizzare le famiglie sull’importanza di una dieta equilibrata e a promuovere il consumo di alimenti freschi e genuini. Tuttavia, è importante notare che anche i prodotti definiti “naturali” possono contenere zuccheri e sostanze che, se consumate in eccesso, possono essere dannose per la salute dei bambini.

Una questione di coerenza

Nonostante le buone intenzioni di Coldiretti, emerge una certa incoerenza. L’associazione, infatti, ha collaborato in passato con grandi marchi del fast food, promuovendo il Made in Italy. Questa contraddizione solleva interrogativi sulla reale volontà di tutelare la salute dei consumatori. È fondamentale che le iniziative promosse siano coerenti e che si lavori per un’alimentazione sana e sostenibile, evitando messaggi confusi.