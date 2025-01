Il farro: un cereale dalle mille proprietà

Il farro è un cereale antico che sta guadagnando sempre più popolarità nella cucina moderna grazie alle sue numerose proprietà nutritive. Ricco di proteine, fibra, sali minerali e vitamine, il farro è un’ottima alternativa a pasta e riso, specialmente nelle zuppe e nelle minestre. Questo cereale è disponibile in diverse varietà, tra cui il farro decorticato, che richiede un ammollo prolungato e una cottura più lunga, e il farro perlato, che può essere cucinato in tempi più brevi.

Ingredienti per la minestra di farro con legumi

Per preparare una gustosa minestra di farro con legumi, è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa vi servirà:

Farro perlato

Fagioli (preferibilmente borlotti)

Fave

Piselli

Cipolla

Carota

Sedano

Burro

Aglio

Alloro

Zafferano

Basilico fresco

Pecorino fresco grattugiato

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe

Preparazione della minestra di farro

Iniziate mettendo a bagno i fagioli per una notte intera. Questo passaggio è fondamentale per garantire una cottura uniforme. Una volta pronti, in una pentola capiente, rosolate la cipolla, il sedano e la carota tagliati a cubetti con un po’ di burro e l’aglio in camicia. Aggiungete un pezzetto di osso o di prosciutto e qualche foglia di alloro, lasciando cuocere per circa 3 minuti.

Successivamente, unite il farro e lasciatelo cuocere per circa 15 minuti. A questo punto, aggiungete i legumi precedentemente ammollati e lo zafferano, profumando il tutto con alcune foglie di basilico fresco. Coprite con circa 2 litri di acqua e continuate la cottura per circa 30 minuti. Durante questo tempo, le fave si disferanno, mentre gli altri legumi rimarranno interi, creando una consistenza perfetta per la minestra.

Infine, regolate di sale e pepe a piacere. Servite la minestra calda, guarnita con abbondante pecorino fresco grattugiato e un filo di olio extravergine d’oliva. Questo piatto non solo è delizioso, ma rappresenta anche un vero e proprio comfort food per le fredde giornate invernali.