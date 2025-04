Negli ultimi mesi, un fenomeno culinario ha catturato l’attenzione dei social media: il Dubai Chocolate. Questa barretta di cioccolato ripiena di knafeh e crema di pistacchio ha conquistato i palati di molti, ma ha anche avuto conseguenze inaspettate sul mercato del pistacchio. La crescente domanda di questo dolce ha portato a un aumento significativo dei prezzi del pistacchio, creando preoccupazioni tra i produttori e i consumatori.

Un trend che non accenna a fermarsi

Il Dubai Chocolate, lanciato da Fix Dessert Chocolatier, ha iniziato a spopolare sui social a partire dalla fine del 2023. La sua popolarità è stata tale che il nome stesso della barretta, Can’t Get Knafeh Of It, riflette il desiderio insaziabile dei consumatori. Tuttavia, dietro a questo successo si cela un problema serio: l’approvvigionamento di pistacchio. I dati recenti mostrano che il prezzo del pistacchio è aumentato da 7,65 dollari a 10,30 dollari alla libbra, un incremento che ha colpito duramente il mercato.

Le conseguenze sul mercato del pistacchio

Il pistacchio, esportato principalmente da Stati Uniti e Iran, sta diventando sempre più costoso. L’Iran, in particolare, ha visto un incremento del 40% nelle vendite verso gli Emirati Arabi Uniti, dove il Dubai Chocolate è particolarmente apprezzato. Questo aumento della domanda ha portato a una diminuzione della disponibilità di pistacchi sul mercato, creando una situazione di crisi per i produttori. La ricetta del Dubai Chocolate, pur essendo un successo, sta quindi causando ripercussioni negative su un intero settore.

Possibili soluzioni e alternative

Per i golosi che desiderano assaporare il Dubai Chocolate senza dover affrontare i prezzi elevati del pistacchio, ci sono alcune soluzioni. Preparare la barretta a casa è un’opzione valida, purché si riesca a trovare il pistacchio necessario. Diverse ricette online offrono alternative per creare un dolce simile, utilizzando ingredienti facilmente reperibili. In questo modo, i consumatori possono godere del gusto del Dubai Chocolate senza contribuire all’aumento dei prezzi sul mercato.

In conclusione, il Dubai Chocolate rappresenta un esempio di come un trend virale possa influenzare il mercato globale. Mentre i consumatori si affrettano a provare questa delizia, è fondamentale considerare le conseguenze che tali tendenze possono avere sui settori agricoli e alimentari.