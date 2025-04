Ingredienti per i panzerotti alla frolla

Per realizzare questi dolcetti deliziosi, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici. Ecco cosa ti serve:

250 g di farina 00

100 g di farina di nocciole

125 g di burro freddo

100 g di zucchero a velo

1 uovo

1 pizzico di sale

Confettura di pesche o marmellata di frutti rossi a piacere

Zucchero a velo per decorare

Preparazione della frolla

Inizia a preparare la pasta frolla unendo in una ciotola le farine, lo zucchero a velo e il pizzico di sale. Aggiungi il burro freddo tagliato a pezzetti e inizia a lavorare l’impasto con la punta delle dita fino a ottenere un composto sabbioso. A questo punto, incorpora l’uovo e continua a lavorare fino a formare una palla liscia. Avvolgi l’impasto nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una frolla friabile e perfetta.

Formazione dei panzerotti

Una volta che l’impasto ha riposato, stendilo su un piano infarinato fino a ottenere uno spessore di circa 3 mm. Utilizza un coppapasta o un bicchiere per ritagliare dei dischi di pasta. Su metà di ciascun disco, metti un cucchiaino di confettura, poi ripiega l’altra metà sopra e sigilla i bordi premendo con le dita o con una forchetta. Questo passaggio non solo chiude i panzerotti, ma conferisce anche un aspetto decorativo.

Cottura e presentazione

Preriscalda il forno a 180°C e disponi i panzerotti su una teglia rivestita di carta da forno. Cuocili per circa 15-20 minuti, o fino a quando non saranno dorati. Una volta sfornati, lasciali raffreddare su una griglia e, se desideri, cospargili di zucchero a velo per un tocco finale. I panzerotti alla frolla sono ottimi sia tiepidi che freddi e possono essere conservati in un contenitore ermetico per alcuni giorni, mantenendo la loro fragranza.

Varianti e suggerimenti

Se vuoi sperimentare, prova a sostituire la confettura di pesche con marmellate di frutti rossi come ribes o lamponi. Questo darà ai tuoi panzerotti un sapore più intenso e una nota acidula che si sposa bene con la dolcezza della frolla. Inoltre, puoi arricchire l’impasto con un pizzico di cannella o scorza di limone grattugiata per un aroma avvolgente, perfetto per le stagioni fredde. Servili con una tazza di tè caldo o una cioccolata calda per un momento di puro piacere.