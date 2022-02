Sanremo è la città dei fiori, nota a tutti per essere la culla del Festival della canzone italiana e al tempo stesso una delle realtà con il miglior casinò nel Bel Paese. Ma un altro aspetto importante è legato alla sua tradizione culinaria, che è influenzata non solo dalla vicinanza con la Francia, ma anche dalla vastità del suo territorio. La sua cucina è caratterizzata dalla presenza di alcuni tra i migliori prodotti italiani, sia freschi che naturali.

Ma dove è possibile provare i piatti “veri” della tradizione sanremese? Lo scopriremo di seguito, parlando dei 4 migliori ristoranti di Sanremo, tutti da provare!

La Pignese

Al Ristorante La Pignese Sanremo, è possibile non solo gustare deliziosi piatti italiani, con la tipica cucina mediterranea, ma sono i sapori della Liguria a dominare la scena. Ed è altrettanto interessante la sua lista di vini, con etichette locali perfette anche per essere abbinate con ottimi piatti di pesce.

Il ristorante si trova in via Piazza Sardi 7/8 ed è rinomato per la sua qualità, per l’ottima accoglienza e per accogliere anche numerosi gruppi di persone. Se capiti nella città dei fiori potrai sfruttare la sua posizione centrale (è vicino al porto vecchio di Sanremo) e lasciarti coccolare in questo locale chic, scegliendo tra prodotti locali a base di pesce e carne, preparati e serviti da un personale di grande professionalità.

La Vita è Bella

Due grandi sale eleganti, con un dehor riscaldato che si affaccia sul casinò e una cucina aperta che permette di osservare lo chef mentre lavora. Il ristorante, che si trova in Corso Inglesi, è ideale per pranzi e cene di lavoro, ma anche per eventi romantici o feste di matrimonio.

Oltre ai viaggiatori che amano provarlo per la sua fama, molti appassionati di gioco d’azzardo lo scelgono per vivere un’esperienza diretta nell’olimpo delle scommesse sanremesi. Perché nonostante l’aumento dell’utilizzo di casino NonAAMS e casinò ADM, molte persone non sanno resistere davanti all’esperienza di gioco in una sala terrestre di grande prestigio come questa.

Mille806

Un accogliente cocktail bar che nasce in una realtà estranea alla frenesia quotidiana che tutti viviamo. Entri in un salottino nel cuore di Sanremo, che racconta una storia davvero incredibile. Dietro a questo locale, ma anche al suo nome vi è un incipit molto interessante. Si vola nel 1806, più precisamente nel mese di maggio, quando venne introdotta per la prima volta la parola cocktail. E tutto ha inizio da qui: in un contesto che vuole far rivivere la “Golden Age” della miscelazione, sfruttando il talento e soprattutto l’eredità dei migliori bartender della storia.

Mille806 è un locale sorprendente, che sa offrire un servizio di qualità e piatti sorprendenti, realizzati con prodotti ricercati e massima sapienza. Sono ottimi gli abbinamenti tra drink innovativi e le pietanze dello chef bravissimo, per vivere una serata raffinata e indimenticabile.

Glam Restaurant Sanremo

Una vera chicca con un affaccio da sogno sul mare che si lascia circondare dalla Chiesa Russa e dal prestigioso casinò della città. Il Glam Restaurant Sanremo non è solo una struttura imponente per stile, ma anche per prestigio e per il tipo di servizio che offre ai suoi ospiti. È parte integrante della splendida Villa Noseda di Corso degli Inglesi, ed offre al suo interno una deliziosa e ampia sala da pranzo con vetrate panoramiche.

Ma non è tutto: segnaliamo anche una splendida veranda con suggestiva vista sul corso Imperatrice e proprio sul mare. Non manca poi una “Sala Rossa” che è indipendente e permette di organizzare al suo interno feste, compleanni e cene d’affari. Questo locale alla moda è un mix perfetto di piatti tipici liguri e tradizione italiana, in un contesto che è molto affascinante e un perfetto equilibrio tra qualità e prezzo.