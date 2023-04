Mortadella grigliata con limone: ricetta veloce e stuzzicante

Descrizione

Avete in programma un aperitivo o una cena con i vostri amici e volete sorprenderli preparando qualcosa di stuzzicante e originale? Se non volete servire il solito tagliere di salumi, provate la mortadella grigliata con limone: una ricetta semplicissima pronta in soli 10 minuti. Il suo gusto intenso la rende perfetta da gustare da sola, con delle bruschette o con un’insalata di contorno. Potete anche tagliarla a cubetti e utilizzarla per creare degli spiedini con verdure grigliate.