Descrizione

I muffin sfogliati alla Nutella sono dei deliziosi dolcetti alternativi al classici muffin, la cui ricetta richiede soli tre ingredienti: un rotolo di pasta sfoglia, della crema alla nocciola e un uovo per spennellare. Non dovendo preparare alcun impasto, in soli 30 minuti potrete sfornare degli ottimi pasticcini al profumo di gianduia, ottimi da servire anche caldi. Friabili, fragranti e saporiti: ottimi da concedersi come comfort food o gustare a colazione con un cappuccino caldo.