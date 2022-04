Descrizione

I muffin con zucchine e pancetta affumicata sono dei gustosi tortini salati, rustici e stuzzicani, facilissimi da preparare in casa e perfetti da portare in tavola in ogni occasione e momento della giornata. Potete gustarli come snack, servirli come antipasto o proporli come finger food durante un aperitivo. Abbiamo scelto di aggiungere anche della scamorza a cubetti, ma sono ottimi da anche nella variante senza lattosio, con l’aggiunta di olive o pomodori secchi.