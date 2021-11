Descrizione

I numa chocolate sono dei famosi dolcetti tipici della cucina giapponese, creati alla fine degli anni ’80 dallo chef Masakazu Kobayashi. Si preparano in pochi minuti con una cremosa ganache di panna, cioccolato, burro e rum, fatta raffreddare per alcune ore in frigorifero e suddivisa in piccoli quadratini, molto simili a dei tartufini al cacao.