Descrizione

L’ombrina è un pesce dalle carni magre e pregiate, il cui sapore delicato tende ad intensificarsi con la cottura. Per esaltarne il gusto abbiamo pensato a una salsa d’uva agrodolce: condimento squisitamente autunnale, che trasformerà dei semplici filetti di ombrina cotti al forno in un piatto raffinato e gourmet. Pronti a scoprire come prepararla? Proseguite la lettura!