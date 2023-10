Come si conservano le lenticchie pronte in frigo ed entro quanto tempo è necessario consumarle? Consigli e accorgimenti da rispettare.

Le lenticchie sono tra i legumi più consumati al mondo, nonché una delle fonti proteiche vegetali più apprezzate per il suo gusto e la sua versatilità. Se siete tra coloro che consumano le lenticchie solo a Capodanno, probabilmente non avete ancora provato le tante deliziose ricette a base di lenticchie, che non si limitano alle sole zuppe, ma spaziano dagli antipasti ai contorni.

Potete frullarle per ottenere un hummus cremosissimo da servire con dei crostini, aggiungere alle insalate, utilizzarle per preparare dei sughi come il ragù vegano o trasformarle in polpette e burger da servire come secondo piatto. Insomma, quando si hanno delle lenticchie a disposizione, basta un pizzico di creatività per divertirsi a creare una moltitudine di piatti sani e gustosi, adatti a tutta la famiglia.

Se avete poco tempo per cucinarle, potete utilizzare le lenticchie in scatola, dopo averle sciacquate accuratamente, oppure giocare d’anticipo e cucinarne in grandi quantità. Conservare le lenticchie in frigorifero è un ottimo espediente per riuscire ad avere dei legumi sempre pronti all’uso e incrementarne il consumo. In questo articolo vi spieghiamo come conservarle correttamente e per quanto tempo.

Come conservare le lenticchie in frigo?

Partiamo dalle lenticchie in barattolo: pratiche, veloci e saporite, perfette per ogni occasione. Dopo l’apertura, se non riuscite a consumarle tutte, potete trasferirle all’interno di una ciotola o un vasetto in vetro, meglio se a chiusura ermetica, e riporle in frigorifero fino a 3-4 giorni.

Un ottimo metodo per risparmiare consiste nell’acquistare le lenticchie secche, metterle in ammollo per 12 ore e cuocere in abbondante acqua bollente. I tempi sono indicativi: solitamente le lenticchie impiegano 40 minuti a cuocere, ma se utilizzate la pentola a pressione potete ridurre i tempi, fino a dimezzarli. Dopo averle lasciate raffreddare completamente, trasferitele all’interno di un contenitore a chiusura ermetica e conservatele in frigorifero fino a 4-5 giorni.

Potete conservare in frigorifero anche i vari piatti realizzati con le lenticchie: