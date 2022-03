Come cucinare le squisite guance di maiale brasate al vino rosso: un secondo piatto succulento e invitante, adatto alle grandi occasioni.

La ricetta semplice e sfiziosa degli involtini di verza vegetariani, ripieni di lenticchie e olive nere: ideali da servire come secondo piatto.

Come preparare i gamberi e calamari con verdure al forno: un invitante e gustoso piatto di mare, ideale da servire come antipasto o secondo.

Come preparare in casa la tartare di manzo gourmet con avocado, semi di sesamo tostati e olive taggiasche: raffinata e stuzzicante.

Come preparare la sfiziosa e saporita frittata di porri e acciughe in padella: semplice, veloce e ideale da gustare in ogni occasione.