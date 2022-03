Descrizione

Le capesante con verdure gratinate sono una ricetta veloce, sfiziosa e ricca di gusto, che potete servire sia come antipasto caldo, sia come leggero e raffinato secondo piatto. Entrambi gli ingredienti protagonisti di questa ricetta vengono prima cotti in padella separatamente, per poi essere ripassati al forno con l’aggiunta di pangrattato. Si ottiene un piatto dal profumo e sapore eccezionale, molto aromatico e invitante, ottimo da portare in tavola anche nelle grandi occasioni.