Torta di sfoglia alla crema: un dessert raffinato e invitante Come preparare in casa le deliziosa e raffinata torta di sfoglia alla crema pasticcera: un dessert ideale da proporre anche nelle grandi occasioni.

Torta al latticello: un dolce soffice, leggero e profumato La ricetta facile e veloce per preparare in casa la torta al latticello: un dolce irresistibilmente soffice e profumato, ideale da gustare a colazione.

Struwen: la ricetta originale delle deliziose frittelle tedesche Come preparare in casa i tradizionali struwen: la ricetta originale dei dolcetti tedeschi all’uva passa, ideali da gustare a colazione o a merenda.

Biscotti bicolore al cucchiaio: facili e veloci da preparare La ricetta facile e veloce dei biscotti bicolore al cucchiaio: dei golosi dolcetti simili ai cookies, preparati due impasti al cacao amaro e vaniglia.

Plumcake marmorizzato: ricetta golosa per la colazione Come preparare in casa il delizioso plumcake marmorizzato: la ricetta classica con cacao amaro e vaniglia, perfetta per la colazione e la merenda.

Jalebi: la ricetta originale delle golose frittelle indiane La ricetta tradizionale dei deliziosi jalebi indiani: delle frittelline dolci di pastella glassate con sciroppo, ideali da gustare ancora calde.

Torta al cioccolato al latte: un dessert soffice e goloso Come preparare in casa la torta al cioccolato al latte: un dolce soffice e invitante, ideale da gustare a colazione o come goloso spuntino pomeridiano.

Torta alle noci: un dolce rustico e genuino per la colazione Come preparare in casa la rustica e invitante torta alle noci: un dolce ricco di fibre ideale da gustare a colazione o a merenda con una bevanda calda.

Bon bon al cioccolato con crema al burro: ricetta semplice e golosa Come preparare i deliziosi e raffinati bon bon al cioccolato con crema al burro: dei golosi dolcetti dal ripieno vanigliato, ideali da servire con il caffè.

Medaglioni di banane e cioccolato: ricetta facile e veloce La ricetta per preparare in pochi minuti e senza cottura dei deliziosi medaglioni di banane e cioccolato, ideali da gustare come snack.