Un panino gustoso e versatile, perfetto per pranzi e cene in famiglia.

Ingredienti freschi e genuini

Il panino boccon d’oro è un piatto che conquista al primo morso. La sua preparazione richiede ingredienti freschi e genuini, che insieme creano un equilibrio di sapori unico. Per realizzarlo, avrai bisogno di:

Fette di vitello

Curcuma in polvere

Pangrattato

Fiori di zucca

Misticanza

Pesto genovese

Maionese

Pane per panini

Sale e pepe

Olio per friggere

Questi ingredienti non solo conferiscono al panino un sapore delizioso, ma anche un aspetto invitante grazie al colore dorato della curcuma.

Preparazione della cotoletta

Iniziamo con la preparazione della cotoletta. Prima di tutto, sbatti le fette di vitello con un batticarne per renderle più tenere. Successivamente, condisci la carne con sale, pepe e curcuma. Passa le fette nel pangrattato, assicurandoti che siano ben ricoperte. Friggi in abbondante olio caldo fino a ottenere una doratura perfetta. Questo passaggio è fondamentale per garantire una croccantezza che contrasta splendidamente con la freschezza degli altri ingredienti.

Assemblaggio del panino

Una volta che la cotoletta è pronta, è il momento di assemblare il panino. Prendi il pane e spalmalo con un mix di pesto genovese e maionese, che aggiungerà una nota cremosa e profumata. Aggiungi la cotoletta dorata, seguita da una generosa manciata di misticanza e qualche fiore di zucca. Se desideri un tocco extra di golosità, puoi inserire delle fette di mozzarella che si scioglieranno leggermente con il calore della carne.

Chiudi il panino e, se vuoi, puoi anche scaldarlo leggermente in padella per rendere il pane croccante e il formaggio filante. Servi il panino boccon d’oro con un contorno di insalatina fresca per un pasto completo e bilanciato.

Varianti e suggerimenti

Il panino boccon d’oro è estremamente versatile. Se preferisci un gusto più delicato, puoi sostituire il vitello con pollo o tacchino. Inoltre, per una panatura ancora più leggera e croccante, prova a utilizzare il panko, il pangrattato giapponese. Questo darà al tuo panino una consistenza unica e irresistibile.

Infine, non dimenticare di sperimentare con le salse e le verdure. Aggiungere pomodori secchi o olive può arricchire ulteriormente il sapore del tuo panino, rendendolo ancora più speciale.