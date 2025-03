Ingredienti per le scaloppine di magatello

Per preparare delle ottime scaloppine di magatello, avrai bisogno di pochi ingredienti. Ecco cosa ti serve:

400 g di magatello di bovino

50 g di burro

Farina q.b. per infarinare

Sale e pepe q.b.

Asparagi freschi

Brodo di carne q.b.

Maggiorana fresca per guarnire

Preparazione delle scaloppine di magatello

Iniziamo la preparazione delle scaloppine di magatello. Per prima cosa, prendi il magatello e taglialo a fettine sottili. Infarinale bene su entrambi i lati, in modo che la farina aderisca perfettamente alla carne. In una padella, sciogli il burro a fuoco medio e, quando è ben caldo, aggiungi le fettine di carne. Rosolale per circa un minuto per lato, finché non diventano dorate. Aggiusta di sale e pepe a piacere.

Preparazione degli asparagi

Nel frattempo, prepara gli asparagi. Mondate e lessate gli asparagi in acqua salata per circa 6 minuti. Una volta cotti, scolateli e tagliateli a metà nel senso della lunghezza. Nella stessa padella in cui hai cotto le scaloppine, aggiungi un mestolo di brodo e gli asparagi lessati. Rosolali per un paio di minuti, quindi unisci le scaloppine e lascia insaporire per altri 3 minuti. Aggiungi un pizzico di maggiorana per profumare il piatto.

Servire le scaloppine di magatello

Per servire, disponi tre scaloppine per ogni piatto, accompagnate dagli asparagi e dal fondo di cottura. Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia o per un pranzo con amici. La combinazione di carne tenera e asparagi croccanti renderà il tuo pasto davvero speciale. Buon appetito!