Il legame tra influenza e inappetenza

L’influenza è una malattia virale che colpisce il sistema respiratorio e, in alcuni casi, può manifestarsi anche con sintomi gastrointestinali. Uno dei sintomi più comuni è l’inappetenza, ovvero la mancanza di voglia di mangiare. Questo fenomeno può essere attribuito a diversi fattori, tra cui l’innalzamento della temperatura corporea, che altera il metabolismo e riduce il senso di fame. Inoltre, la presenza di mal di gola e tosse può rendere difficile la deglutizione, contribuendo ulteriormente alla diminuzione dell’appetito.

Le cause dell’inappetenza durante l’influenza

Durante un episodio influenzale, il corpo subisce una serie di cambiamenti. La febbre, ad esempio, è una risposta naturale del sistema immunitario per combattere il virus, ma può anche influenzare il desiderio di cibo. La nutrizionista Valentina Schirò spiega che “la febbre e il malessere generale possono portare a una sensazione di nausea, che riduce ulteriormente la voglia di mangiare”. Inoltre, la disidratazione, comune durante l’influenza, può aggravare la situazione, poiché il corpo ha bisogno di nutrienti e liquidi per riprendersi.

Strategie per affrontare l’inappetenza

È fondamentale non ignorare l’importanza di alimentarsi anche quando si ha poca fame. Secondo una ricerca condotta dall’Università di Yale, mangiare durante un’infezione virale può aiutare a ripristinare le forze e combattere il virus. La Schirò consiglia di optare per piccoli pasti leggeri, come un brodo caldo di pollo, che non solo è nutriente ma ha anche proprietà antinfluenzali. Arricchire il brodo con verdure di stagione può fornire vitamine e minerali essenziali, contribuendo a reintegrare i liquidi persi e a favorire il recupero.

Cosa mangiare durante l’influenza

Quando si è influenzati, è importante scegliere alimenti che siano facili da digerire e ricchi di nutrienti. Oltre al brodo di pollo, si possono includere zuppe leggere, frutta fresca e yogurt, che forniscono probiotici utili per la salute intestinale. La Schirò sottolinea che “i vegetali sono ricchi di magnesio e potassio, minerali che aiutano a contrastare la stanchezza e a ripristinare l’equilibrio idrico”. È essenziale ascoltare il proprio corpo e cercare di mantenere un’alimentazione equilibrata, anche in caso di inappetenza.