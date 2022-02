Descrizione

La polenta con polpette al sugo è un invitante comfort food che affonda le sue radici della cucina contadina. La protagonista di questo piatto unico è la polenta: un primo piatto tipico del Nord Italia, spesso servito con brasati e stufati di carne. La sua cremosità e il suo sapore neutro la rendono perfetta come base per servire le classiche polpette al sugo: potete scegliere se prepararle nella versione base della nonna, oppure optare per una ricetta dal gusto più deciso, con vino rosso e rosmarino.