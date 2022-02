Descrizione

Soffice, invitante e profumata: la Earl Grey tea cake è una torta deliziosa dal leggero sentore di agrumi, che sprigiona a ogni morso il suo aroma di tè nero al bergamotto e scorza di limone. Una torta irresistibilmente morbida e leggera, preparata con un semplice impasto a base di farina, uova, zucchero e olio di semi di girasole e latte, eventualmente sostituibile con acqua per ottenere un dolce leggerissimo e senza lattosio. Scoprite la ricetta e come prepararla in casa.