Descrizione

Il pollo yassa è un tradizionale piatto tipico della cucina senegalese, dal sapore intenso e speziato. Viene servito con riso bianco aromatizzato con cannella e chiodi di garofano, il cui profumo esalta il gusto della carne, cucinata con cipolle stufate e insaporita con peperoncino, senape, aglio e succo di limone. Se amate la cucina etnica, non potete perdervi questa ricetta, ideale da portare in tavola come piatto unico.