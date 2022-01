Descrizione

Le uova alla greca sono un delizioso antipasto freddo, semplice da preparare e pronto da portare in tavola in pochi minuti. La ricetta viene spesso riproposta in diverse varianti, alcune delle quali prevedono anche l’aggiunta di acciughe e centrioli. Le nostre uova alla greca sono vegetariane, preparate con la sola aggiunta di peperoni, feta e olive nere sminuzzate. Non perdete l’occasione di provarle!