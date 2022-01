Descrizione

Le barchette di indivia sono un gustoso e raffinato antipasto che può essere facilmente proposto in diverse varianti, scegliendo ingredienti diversi per il ripieno. Per prepararle potete utilizzare uno o più formaggi cremosi: dal gorgonzola, ottima da abbinare alle noci, al formaggio fresco spalmabile, il cui gusto delicato esalta il gusto del salmone e dello speck.