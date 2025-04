Un piatto sano e saporito, ideale per pranzi e cene in famiglia

Ingredienti per le polpette di spinaci

Per preparare delle deliziose polpette di spinaci al forno, avrai bisogno di ingredienti freschi e genuini. Gli ingredienti principali includono:

500 g di spinaci freschi

300 g di patate

100 g di ricotta (opzionale)

1 uovo

50 g di pangrattato

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva

Questi ingredienti non solo rendono le polpette saporite, ma anche nutrienti, rendendole perfette per un pasto equilibrato.

Preparazione delle polpette di spinaci

Iniziare la preparazione delle polpette di spinaci è semplice e veloce. Per prima cosa, lessa le patate in acqua salata fino a quando non saranno tenere. Una volta cotte, schiacciale in una ciotola e mettile da parte. Nel frattempo, lava gli spinaci e cuocili in una padella con un filo d’olio fino a farli appassire. Una volta cotti, strizza gli spinaci per eliminare l’acqua in eccesso e tritali finemente.

In una ciotola capiente, unisci gli spinaci tritati, le patate schiacciate, l’uovo, la ricotta (se decidi di usarla), il pangrattato, il sale e il pepe. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Se l’impasto risulta troppo morbido, puoi aggiungere un po’ più di pangrattato.

Cottura delle polpette al forno

Preriscalda il forno a 180°C. Con le mani leggermente umide, forma delle palline di impasto e disponile su una teglia rivestita di carta da forno. Spennella le polpette con un filo d’olio extravergine d’oliva per renderle ancora più croccanti. Cuoci in forno per circa 25-30 minuti, girando le polpette a metà cottura per ottenere una doratura uniforme.

Le polpette di spinaci al forno sono pronte quando risultano dorate e croccanti all’esterno. Servile calde, magari accompagnate da una salsa di pomodoro o da un contorno di verdure grigliate per un pasto completo e bilanciato.