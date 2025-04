Dal 7 al , Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi gastronomici più attesi della Milano Design Week: il Temporary Bistrot & Restaurant della famiglia Rana. Situato nello spazio incantato dello stilista Antonio Marras, questo ristorante temporaneo promette un’esperienza culinaria unica, dove la moda incontra la gastronomia in un connubio di creatività e sapori.

Un menù esclusivo per la Milano Design Week

Quest’anno, il menù del Temporary Bistrot & Restaurant è ricco di proposte innovative, tra cui spicca un risotto con burro alle alghe, una vera e propria delizia per il palato. Lo chef Francesco Sodano, noto per il suo ristorante stellato, ha creato piatti che riflettono la tradizione culinaria sarda, reinterpretandoli con un tocco moderno. Gli ospiti potranno gustare un itinerario gastronomico ispirato alla sua terra natale, Alghero, con ingredienti freschi e di stagione.

Un’atmosfera incantevole e accogliente

Il ristorante si trova in un cortile segreto in Via Cola di Rienzo, 8, Milano, dove gli ospiti possono godere di un’atmosfera magica, circondati da un angolo floreale allestito sotto un enorme glicine. La location è perfetta per un pranzo rilassante o una cena indimenticabile, con la possibilità di scegliere tra un menù à la carte o un percorso degustazione. Ogni piatto è un viaggio sensoriale che celebra i sapori del mare e della terra, con un’attenzione particolare alla stagionalità.

Un’esperienza gastronomica da non perdere

Il Temporary Bistrot & Restaurant non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza da vivere. Ogni sera, gli ospiti saranno accolti in una scenografica sala allestita da Antonio Marras, dove lo chef guiderà un itinerario gastronomico che esplora le influenze culinarie della Sardegna. Tra le proposte, il piatto “Capasanta e prosciutto” e il dessert “Mandorla, cappero e cedro liscio di Sardegna”, che promettono di sorprendere e deliziare i commensali.

Inoltre, non mancherà l’aperitivo nel cortile, un rituale glamour che accompagnerà cocktail ispirati alla Sardegna e deliziosi assaggi. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire la creatività culinaria di Francesco Sodano e l’estro di Antonio Marras, in un contesto che celebra l’incontro tra moda e gastronomia.

Per prenotazioni, è possibile contattare il ristorante all’indirizzo [email protected]. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza gastronomica indimenticabile durante la Milano Design Week!