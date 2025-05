Un antipasto ricco di sapore

Il polpo e lampascioni fritti rappresentano un antipasto tipico della tradizione pugliese, perfetto per un pranzo della domenica in famiglia. Questo piatto unisce il gusto delicato del polpo con il sapore intenso dei lampascioni, creando un connubio di sapori che conquista ogni palato. La preparazione richiede attenzione e cura, ma il risultato finale è un’esplosione di gusto che vale ogni sforzo.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo delizioso antipasto, avrete bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Il polpo deve essere lessato in acqua bollente per circa 50 minuti, poi lasciato raffreddare nella sua acqua per mantenere la morbidezza. Una volta raffreddato, il polpo viene tagliato a pezzetti e infarinato prima di essere fritto in olio di arachidi a 180 °C per 1-2 minuti. I lampascioni, invece, devono essere messi in ammollo per un paio d’ore e poi incisi prima di essere fritti fino a quando non si aprono in piccoli fiori. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una consistenza croccante e un aspetto invitante.

Il tocco finale: maionese all’arancia

Per completare il piatto, una maionese profumata con scorza di arancia grattugiata aggiunge un tocco di freschezza e un contrasto di sapori che esalta il piatto. La preparazione della maionese è semplice: basta mescolare tuorlo d’uovo, olio, succo di limone e la scorza d’arancia per ottenere una crema liscia e aromatica. Servire il polpo e lampascioni fritti con questa maionese renderà l’antipasto ancora più speciale e indimenticabile.

Un piatto da condividere

Il polpo e lampascioni fritti sono perfetti per essere condivisi durante un pranzo in famiglia o con amici. La loro presentazione, accompagnata dalla maionese all’arancia, non solo è accattivante ma invita a gustare ogni boccone. Questo piatto non è solo un antipasto, ma un vero e proprio viaggio nei sapori della Puglia, che racconta la storia e la tradizione di una terra ricca di cultura gastronomica.