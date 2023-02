Presentazione brand – Ristocart

Ristocart è produttore di supporti monouso per la tavola, offrendo soluzioni innovative per il mondo della ristorazione e del quick service.

Ristocart è alleato vincente del mondo della ristorazione.

Fornisce una gamma di prodotti completa, sostenibile, sicura e attenta alle esigenze del cliente.

Ristocart può trasformare il “coperto” in un elegante mezzo di comunicazione della propria immagine e delle iniziative di marketing e commerciali.

Cosa facciamo

Ristocart è produttore di supporti monouso per la tavola, offrendo soluzioni innovative per il mondo della ristorazione e del quick service. La sede di Ristocart si trova ad Ala, in Trentino, dove la produzione è da sempre concentrata ad un obiettivo Green. Infatti l’energia impiegata è 100% energia sostenibile.

Quando mangiamo al ristorante, non conta solo il cibo, ma anche il tovagliolo!

Mangiare fuori casa è un’abitudine sempre più diffusa anche in Italia: sempre più spesso passiamo i pranzi in burger bar, la cena in pizzeria, la domenica nelle classiche osterie o gli aperitivi nei lounge bar. Qualsiasi sia il cibo che mangerete, verrà servito in un modo che servirà a caratterizzare e ricordare l’esperienza.

Sedendovi noterete le tovaglie, il menù, involontariamente sentirete se il tovagliolo è morbido e pregiato oppure di carta, nell’attesa del piatto leggerete cosa c’è scritto sulla tovaglietta davanti a voi: tutti gli elementi dell’allestimento della tavola sono parte del ricordo e donano carattere al locale.

Anche la box ci caratterizza!

Non solo per i piatti consumati nel locale, ma anche per tutte le pietanze da asporto è importante la presentazione: box, il servizio, gli accessori forniti per consumare il piatto. Tutte le box da asporto, sempre più diffuse per i pranzi di lavoro diventano elementi di comunicazione del locale, portati in altri luoghi, consumati davanti ad altre persone.

Accompagnati da una box con il proprio logo, delle posate eco-compatibili, un tovagliolo che riporta il vostro nome. Potrebbero essere elemento utile per intercettare nuovi clienti. Siate creativi e troverete nuovi clienti!

Per questo Ristocart pensa sempre a nuove soluzioni per gli allestimenti che siano in grado di assecondare lo stile dei locali: dal rifugio in montagna alle gelaterie in riva al mare; dalla trattoria in un borgo antico, ad un moderno bar metropolitano.

Tutti i prodotti sono presenti nel catalogo annuale, ma per scoprire delle soluzioni di allestimento sempre nuove il consiglio è di seguire la pagina Instagram di Ristocart per ricevere sempre aggiornamento con nuovi spunti e nuovi suggerimenti per i vostri allestimenti.

Scopri il nuovo catalogo 2023: https://issuu.com/ristocartsrl/docs/catalogo_rc_2023_hd_compressed

I prodotti Ristocart:

Attraverso le tovagliette, portatovaglioli, tovaglie, comande oppure sviluppando proprie grafiche il cliente ha la possibilità di creare coperti che diano carattere al suo locale, rendano indimenticabile l’esperienza.

Negli ultimi anni, complice anche la situazione, abbiamo dato una nota di riguardo alle linee di prodotti monoporzione, ai bicchieri e alle box da asporto.

Un unico filo verde che accomuna tutte le linee di prodotto: l’attenzione per la natura.

Dove si trovano:

Contattando i nostri agenti, nei migliori rivenditori per la ristorazione, nei punti vendita cash & carry e online, sullo store Arte Tavola, dove è presente una selezione dei prodotti a catalogo.

Quantità del personalizzato:

Ristocart è in grado di soddisfare le differenti necessità, proponendo soluzioni cucite su misura al cliente. Potranno essere prodotte tovagliette e portaposate, accessori per la tavola o tovaglioli in diverse quantità in relazione alle esigente, grazie all’impiego di diverse linee di produzione. Si passerà quindi a produzioni per distributori, con fornitura completa, o piccole produzioni (anche da 1000 pezzi) per assecondare le esigenze di piccoli bar, pizzerie o bistrot che abbiano necessità di personalizzare il proprio locale.

In tutti i prodotti, attenzione per la natura:

Da sempre attenti al rispetto dell’ambiente ci impegniamo da anni in una politica di sviluppo sostenibile, attraverso l’utilizzo di materiali eco-friendly (fibre 100% vegetali, certificati FSC, provenienti da foreste gestite responsabilmente) e fissando nella propria politica di sviluppo la tutela della qualità della vita.

Ricerca costante anche nell’origine dei prodotti

L’origine europea delle materie prime e la fabbricazione dei prodotti sono vicini ai nostri mercati riducendo considerevolmente le emissioni di gas serra ed il consumo di energia, fornendo al contempo posti di lavoro locali, contribuendo al ruolo economico e sociale della nostra società sui propri territori di consumo. Ciò trova riscontro nella gestione dei processi e nelle certificazioni dei prodotti.