Quanto tempo dura la salsiccia fresca in freezer? Ecco quali sono i tempi di conservazione e come congelarla correttamente.

La salsiccia fresca è un ingrediente tanto gustoso quanto versatile. La si può cuocere alla griglia e servire come secondo con un contorno di patate, oppure sbizzarrirsi nella preparazione di mille piatti diversi, dal classico ragù alla campidanese, alle verdure ripiene, passando per torte salate e bruschette. Se avete fatto scorta di salsiccia fresca dal vostro macellaio di fiducia e volete congelarla per prolungarne la durata, seguite le nostre indicazioni. Vi spieghiamo come conservarla in modo corretto, come scongelarla ed entro quanto tempo sarebbe meglio consumarla.

Come congelare la salsiccia

La salsiccia fresca in frigorifero ha una durata piuttosto limitata: se confezionata in atmosfera protettiva, è consigliabile consumarla entro 2-3 giorni, mentre dopo l’apertura sarebbe bene non lasciar trascorrere più di 24h prima di procedere alla cottura.

Se desiderate conservare la salsiccia fresca più a lungo (indicativamente 2-3 mesi), l’unico metodo valido di conservazione consiste nel congelarla. Potete lasciarla all’interno della sua confezione, se ancora integra, oppure trasferirla all’interno di un sacchetto per alimenti a chiusura ermetica.

Se ne avete la possibilità, potete conservarla sottovuoto, così da preservarne maggiormente le caratteristiche organolettiche e prolungarne la conservazione fino a un anno.

Come scongelare la salsiccia

Il metodo più sicuro per scongelare la salsiccia, per evitare la sovracrescita batterica, consiste nel trasferitela in frigorifero e attendete alcune ore. Una volta scongelata, procedete alla cottura entro 24 ore e ricordate: non è possibile ricongelarla, se non previa cottura.