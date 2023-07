Per quanto tempo è possibile tenere in freezer il gelato artigianale? Tempistiche da rispettare, accorgimenti e consigli per una corretta conservazione.

Il gelato è uno dei dolci più amati dell’estate, ma c’è chi non può fare a meno di gustarlo anche durante il resto dell’anno. Preferire il gelato artigianale, rispetto a quello industriale, è senz’altro meglio: oltre alla più ampia varietà di gusti, risulta più saporito, cremoso e genuino. Se volete fare scorta del vostro gelato preferito dalla gelateria artigianale di fiducia, oppure prepararlo in casa con o senza gelatiera, non potete fare a meno di conoscere le regole base per una corretta conservazione.

Affinché il gelato artigianale rimanga cremoso, saporito e non perda le su qualità organolettiche, è fondamentale sapere come conservarlo e, soprattutto, per quanto tempo è possibile tenerlo in freezer. In questo articolo vi daremo alcuni consigli utili per conservare al meglio il vostro gelato preferito.

Quanto tempo dura il gelato artigianale?

Il gelato artigianale ha bisogno di alcune accortezze per essere conservato in modo ottimale. Infatti, se lasciato nel freezer a temperature troppo basse, tenderà a indurirsi e a perdere la sua cremosità, mentre se la temperatura dovesse risultare troppo alta il gelato potrebbe sciogliersi e cristalizzarsi. Per evitare questi problemi, occorre tenere conto di tre fattori principali: la temperatura, il contenitore e il tempo.

La temperatura ideale per conservare il gelato artigianale è tra i -18°C e i -20°C. Ricordate che il gelato, così come qualsiasi altro alimento, non può essere congelato per due volte consecutive. Se dovesse scongelarsi, dunque, non potrete ricongelarlo. Per questo, assicuratevi di riporlo all’interno di una borsa frigo refrigerata al momento dell’acquisto, e trasferirlo subito in freezer una volta a casa.

Se avete preparato il gelato in casa, valutate con attenzione il contenitore in cui riporlo. Per evitare che il gelato si ossidi, si contamini o si alteri con gli odori degli altri alimenti presenti nel freezer, scegliete delle vaschette dotate di chiusura ermetica.

L’ultimo fattore da considerare è il tempo. In generale, possiamo dire che il gelato artigianale si conserva bene per circa 3-4 mesi in freezer, ma molto dipende anche dai suoi ingredienti. I gelati a base di latte hanno una durata leggermente inferiore rispetto ai gusti alla frutta, che solitamente non contengono panna o latte. In ogni caso, per preservarne la salubrità, è fondamentale rispettare le corrette condizioni di temperatura ed evitare sbalzi termici.