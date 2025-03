Scopri come preparare un piatto elegante e gustoso per ogni occasione.

Ingredienti per la pasta all’uovo

Per preparare la pasta all’uovo con ricotta, asparagi e crema di grana, avrai bisogno di ingredienti freschi e di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

300 g di farina 00

3 uova

250 g di ricotta

200 g di asparagi freschi

100 g di grana grattugiato

1 bustina di zafferano

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Scorza di limone grattugiata (facoltativa)

Erbe aromatiche fresche (facoltative)

Preparazione della pasta

Inizia preparando la pasta all’uovo. Su una spianatoia, forma una fontana con la farina e aggiungi le uova al centro. Impasta fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Avvolgi la pasta nella pellicola trasparente e lasciala riposare per almeno 30 minuti. Nel frattempo, pulisci gli asparagi, eliminando la parte legnosa e lessali in acqua salata per circa 5 minuti. Scolali e mettili da parte.

Preparazione del ripieno

In una ciotola, unisci la ricotta, il grana grattugiato, sale e pepe. Mescola bene fino a ottenere un composto cremoso. Stendi la pasta con un mattarello o una macchina per la pasta fino a ottenere una sfoglia sottile. Ritaglia dei quadrati di pasta e farciscili con un cucchiaio di ripieno di ricotta. Aggiungi un pezzetto di asparago su ogni quadrato e chiudi formando dei ravioli.

Cottura e presentazione

Cuoci i ravioli in abbondante acqua salata per circa 3-4 minuti. Nel frattempo, prepara una vellutata di asparagi frullando gli asparagi lessati con un filo d’olio e un po’ di acqua di cottura. In un pentolino, sciogli lo zafferano in un po’ di acqua calda e aggiungilo alla vellutata. Scola i ravioli e servili su un letto di vellutata, guarnendo con una spolverata di grana e un filo d’olio. Per un tocco finale, aggiungi scorza di limone grattugiata e qualche foglia di erba aromatica fresca.