Un tour gastronomico tra i caruggi di Genova per assaporare piatti tipici a prezzi accessibili.

Un viaggio tra i caruggi di Genova

Genova, con il suo affascinante centro storico, è un luogo dove la tradizione culinaria si fonde con la bellezza dei suoi caruggi, i caratteristici vicoli stretti. Passeggiando tra le stradine, è facile imbattersi in trattorie storiche che offrono piatti tipici della cucina ligure, come le trofie al pesto e le acciughe ripiene. Questi locali non solo servono cibo delizioso, ma raccontano anche la storia e la cultura di una città che ha sempre avuto un forte legame con il mare.

Le trattorie imperdibili

Tra le trattorie più rinomate, spicca la Trattoria Ugo, un’istituzione genovese famosa per il suo pesto, che viene spedito in tutta Italia. Qui, i piatti sono serviti a prezzi contenuti, con primi piatti a partire da 11 euro. Non perdere l’occasione di assaporare le fettuccine verdi al pesto e la frittura del golfo, un vero e proprio tripudio di sapori.

Un’altra gemma è la Trattoria dell’Acciughetta, situata nell’angiporto storico. Questo locale, definito “piccolo e pazzo”, offre un menù in continua evoluzione, focalizzato sul pesce fresco. Con piatti come le trofiette di Sori al pesto e le acciughe all’aggiadda, è il posto ideale per chi cerca un’esperienza culinaria autentica.

Tradizione e innovazione

La Trattoria delle Grazie è un altro indirizzo da non perdere, dove con circa trenta euro si possono gustare antipasto, primo e secondo piatto della tradizione ligure. Qui, la cucina è un mix di tradizione e creatività, con piatti come la Lasagna Rosmarino e il baccalà alla Brandacujùn. L’atmosfera è accogliente, con un tocco di eleganza che ricorda i bistrot parigini.

Non dimentichiamo la Trattoria da Raffaele, famosa per la sua farinata e le torte di verdure cotte nel forno a legna. Questo locale ha guadagnato popolarità grazie alla sua partecipazione a programmi televisivi, ma rimane fedele alla sua missione di offrire piatti tipici preparati con ingredienti freschi e locali.

Un’esperienza culinaria accessibile

Infine, l’Ostaietta è il posto perfetto per chi cerca un menù fisso a prezzi contenuti. Qui, i piatti variano ogni giorno, offrendo una selezione di fritture e grigliate miste di pesce. L’atmosfera è informale e accogliente, ideale per una cena in famiglia o con amici.

In conclusione, Genova offre una vasta gamma di trattorie dove è possibile gustare la cucina ligure a prezzi accessibili. Che si tratti di un pranzo veloce o di una cena romantica, i caruggi di Genova sono il luogo ideale per scoprire sapori autentici e piatti tradizionali.