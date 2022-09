Descrizione

La ricotta al forno in versione salata è una delle più semplici ricette tipiche della cucina siciliana, che in fatto di gusto non ha nulla da invidiare alle ricette più complesse. Si prepara con la ricotta (vaccina o di pecora) tagliata a fette e condita con olio extravergine d’oliva e un mix di erbe aromatiche a scelta: c’è chi utilizza solo l’origano e chi abbonda con l’aggiunta di rosmarino, timo, basilico. La ricotta cotta in forno assume un aspetto dorato in superficie ed è ottima da servire come antipasto, con del pane e un tagliere di salumi.