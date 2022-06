Il 2 giugno quest’anno cade di giovedì e c’è chi ne approfitta per organizzare un lungo weekend fuori porta o una semplice gita al mare o in montagna da concludersi in giornata. Se rimarrete in città, potreste avere necessità di fare tappa al supermercato o al centro commerciale (magari approfittando del tempo libero che nei giorni feriali manca).

Non tutte le attività commerciali, tuttavia, rimarranno aperte in occasione della Festa della Repubblica: alcuni, specialmente i negozi più piccoli che solitamente chiudono anche la domenica, manterranno le saracinesche abbassate. Per aiutarvi nella scelta, vi lasciamo un breve elenco dei supermercati e centri commerciali aperti il 2 giugno a Roma.

Supermercati aperti il 2 giugno a Roma

Di base, le catene di supermercati più grandi dovrebbero mantenere l’orario festivo standard e rimenere aperti, ma prima di mettervi in viaggio, vi consigliamo ugualmente di verificare gli orari di ogni store nel sito ufficiale.

Esselunga del Prenestino : come indicato nel sito ufficiale, è prevista l’ apertura straordinaria del punto vendita con orario continuato dalle 08 alle 20.

: come indicato nel sito ufficiale, è prevista l’ del punto vendita con orario continuato dalle 08 alle 20. Lidl : orario con continuato dalle 9 alle 21, variabile in base al punto vendita. Potete verificare gli orari corretti di ogni filiale dall’app o dal sito.

: orario con continuato dalle 9 alle 21, variabile in base al punto vendita. Potete verificare gli orari corretti di ogni filiale dall’app o dal sito. Carrefour : nel sito ufficiale è indicato che non sono previsti orari straordinari , ma è probabile che molti punti vendita rimangano aperti dalle 7 alle 22 come ogni domenica.

: nel sito ufficiale è indicato che , ma è probabile che molti punti vendita rimangano aperti dalle 7 alle 22 come ogni domenica. Conad: non sono stati rilasciati comunicati per confermare un’eventuale apertura straordinaria dei supermercati, per cui è preferibile verificare in giornata ricercando il punto vendita nel sito ufficiale.

Centri Commerciali aperti 2 giugno a Roma

Per quanto riguarda i centri commerciali, in linea di massima, non sono previste chiusure nei giorni festivi. Ecco gli orari dei centri commerciali più importanti della capitale: