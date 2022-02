Descrizione

Lo sformato di spianci e provola è un contorno rustico e sostanzioso, ideale da portare in tavola anche in un’occasione speciale. Se state cercando una ricetta sfiziosa per proporre gli spinaci anche ai più piccoli, con questo sformato andate sul sicuro: è filante, appetitoso e nutriente, ottimo da servire anche come secondo piatto vegetariano.