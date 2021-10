Descrizione

Il rotolo di funghi e speck è una ricetta autunnale, rustica e invitante, che potete preparare in pochi minuti e portare in tavola sia come antipasto, sia come ricco e stuzzicante piatto unico. Tutta la bontà dei funghetti champinon trifolati in padella, unita al gusto intenso dello speck e della provola affumicata, che rende il ripieno irresistibilmente morbido e filante.