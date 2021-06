Descrizione

Il rotolo semifreddo al pistacchio è un delizioso dolce estivo, preparato con una soffice pasta biscotto al profumo di vaniglia, farcita con una soffice mousse di panna e crema di pistacchi. Ideale da servire come dessert di fine pasto o come fresca merenda estiva, anche in occasione di un evento o una ricorrenza speciale. Riuscirà senz’altro a conquistare grandi e piccini!