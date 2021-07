Saman Abbas, ecco perché non si trova il corpo

Continuano le ricerche di Saman Abbas, la ragazza scomparsa a fine aprile 2021 dalla sua casa di Novellara, nelle campagne emiliane. Della giovane si sono completamente perse le tracce e si teme sia stata uccisa dai suoi stessi familiari, coloro che avrebbero dovuta amarla e proteggerla, sostenendola e aiutandola per tutta la vita.

La giovane si era opposta al matrimonio combinato con un cugino e aveva intrapreso una relazione con un altro ragazzo, un connazionale residente in Italia. Mentre proseguono le indagini per fare luce sul caso di Saman Abbas, il suo corpo non è ancora stato trovato.

Saman Abbas, il corpo non si trova

Saman si cerca senza sosta, giorno e notte. Sono già state controllate le serre della zona e molti dei campi che si estendono attorno alla casa in cui viveva la giovane.

Le ricerche vengono eseguite con l’elettromagnetometro e il georadar.

Fondamentali anche i cani molecolari impiegati per le ricerche, anche con unità cinofile provenienti dalla Svizzera e specializzate nell’individuazione di tracce ematiche e resti umani.