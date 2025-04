Un viaggio nel cuore del Piemonte

Se stai cercando una gita fuori porta a circa un’ora di macchina da Milano, Biella è la destinazione perfetta. Situata a metà strada tra Milano e Torino, questa provincia piemontese è un tesoro ancora poco conosciuto, ma ricco di esperienze da vivere. Dalla natura incontaminata alla cultura affascinante, Biella offre un’ampia gamma di attività per tutti i gusti.

Il Ricetto di Candelo: un tuffo nel passato

Inizia la tua avventura con una visita a Candelo, un piccolo comune che ospita il Ricetto di Candelo, un borgo medievale perfettamente conservato risalente al XIV secolo. Questo luogo, un tempo rifugio in caso di attacco, è oggi un esempio straordinario di architettura storica. Durante l’autunno, il Ricetto diventa il palcoscenico di eventi dedicati al vino, mentre in primavera si trasforma in un’esplosione di colori con l’evento Candelo in Fiore. Non dimenticare di fermarti al ristorante Torcio 1763, dove potrai gustare piatti tipici biellesi preparati con ingredienti locali.

La bellezza naturale della Baraggia

Proseguendo il tuo viaggio, non puoi perderti l’altopiano della Baraggia, un paesaggio unico che ricorda la savana africana. Qui, potrai passeggiare tra radure di erica e querceti, godendo di un panorama mozzafiato. Un’altra tappa imperdibile è il Parco della Burcina, un parco botanico che offre una vista spettacolare sulle Prealpi e una varietà di piante che fioriscono in ogni stagione. Questo parco, donato al comune di Biella nel 1934, è il luogo ideale per una passeggiata rilassante immersi nella natura.

Un tuffo nella cultura e nella gastronomia

Il centro storico di Biella è un mix affascinante di storia e modernità. Visita il Piazzo, la parte più antica della città, dove potrai gustare un aperitivo alla Vineria L’Avvelenata e cenare in ristoranti storici come il Caffè Ristoro Stazione Cucco. Non dimenticare di assaporare la polenta concia, un piatto tipico della zona, nei ristoranti di Oropa, dove potrai anche visitare il famoso santuario del Sacro Monte.

Attività all’aria aperta e relax

Per gli amanti della natura, la Valle Cervo offre splendidi paesaggi e la possibilità di praticare trekking, mountain bike e sci. Non perdere l’occasione di soggiornare nella Bürsch, una country house hotel che combina storia e comfort. Qui, potrai gustare un menù gourmet mentre ti godi la vista sulle montagne circostanti. La zona è anche famosa per le sue giornate dedicate al foliage in autunno e alla fioritura dei rododendri in primavera.

In sintesi, Biella è una meta ideale per chi cerca una fuga dalla frenesia della città, offrendo un mix perfetto di natura, cultura e gastronomia. Che tu sia un amante della storia, un appassionato di escursioni o un buongustaio, Biella saprà sorprenderti e farti innamorare.