Un piatto versatile e gustoso, perfetto per pranzi all'aperto e cene in compagnia

Ingredienti per spiedini di pollo sabbiosi

Per preparare gli spiedini di pollo sabbiosi, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma gustosi. Ecco cosa ti serve:

500 g di petto di pollo

100 g di pangrattato

50 g di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio di paprika

1 cucchiaio di origano secco

1 cucchiaio di rosmarino tritato

1 spicchio d’aglio in polvere

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Spiedini di legno

Preparazione degli spiedini

Inizia tagliando il petto di pollo a bocconcini di circa 3 cm. Infilza i pezzi di pollo sugli spiedini di legno, alternando con verdure come zucchine, peperoni o pomodorini per un tocco di colore e sapore. Assicurati che i pezzi di carne e verdura siano di dimensioni simili per garantire una cottura uniforme.

Per la panatura, in una ciotola mescola il pangrattato con la paprika, l’origano, il rosmarino, l’aglio in polvere e il parmigiano. Aggiungi un filo d’olio extravergine d’oliva e mescola fino a ottenere una consistenza sabbiosa e leggermente umida. Questo passaggio è fondamentale per garantire che la panatura aderisca bene alla carne.

Cottura e abbinamenti

Puoi cuocere gli spiedini in diversi modi: alla griglia, in forno o in padella. Se scegli di grigliarli, assicurati che la griglia sia ben calda prima di posizionare gli spiedini. Cuocili per circa 10-15 minuti, girandoli di tanto in tanto, fino a quando non saranno dorati e croccanti.

Servi gli spiedini di pollo sabbiosi caldi, accompagnati da salse fresche come tzatziki, hummus o una maionese aromatizzata. Puoi anche aggiungere un’insalata fresca per un pasto completo e bilanciato. Questo piatto è perfetto per pranzi all’aperto, barbecue con amici o cene in famiglia.

Varianti della ricetta

La bellezza degli spiedini di pollo sabbiosi è la loro versatilità. Puoi sostituire il pollo con tacchino, maiale o pesce, oppure optare per una versione vegetariana utilizzando funghi, melanzane e formaggio tipo halloumi. Sperimenta con diverse erbe aromatiche e spezie per creare varianti uniche e personalizzate.

Inoltre, puoi arricchire la panatura aggiungendo un cucchiaio di farina di mais per un effetto ancora più croccante. Non dimenticare di adattare gli ingredienti in base alla stagione, utilizzando verdure fresche e di stagione per un piatto sempre nuovo e gustoso.