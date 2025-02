Un debutto promettente per Tenute Zuccarella

La recente partecipazione di Tenute Zuccarella a Fruit Logistica 2025 ha segnato un momento cruciale per l’organizzazione di produttori. Con l’obiettivo di consolidare la propria presenza in mercati strategici come Italia, Germania e Gran Bretagna, l’azienda ha instaurato nuove partnership, evidenziando un crescente interesse per le sue fragole di alta qualità e i frutti esotici coltivati in Basilicata.

Richiesta in aumento per fragole e frutta esotica

Rocco Zuccarella, presidente del CdA dell’Organizzazione di Produttori, ha dichiarato: “Abbiamo registrato un’impennata per le richieste di fragole e una crescita degli operatori esteri interessati alla nostra offerta commerciale”. Questo trend positivo è supportato da una stagione fragolicola che, nonostante un avvio ritardato, si sta rivelando favorevole sul fronte commerciale. La produzione di fragole Candonga Top Quality e della varietà Inspire aumenterà del 25% nelle prossime settimane, grazie a tecniche di coltivazione innovative che ottimizzano le risorse idriche.

Investimenti per il futuro

Per rispondere alla crescente domanda, Tenute Zuccarella prevede di estendere le superfici coltivate del 30% nel prossimo anno. Le condizioni climatiche della Basilicata, unite a pratiche agronomiche avanzate, hanno permesso di sviluppare coltivazioni di frutta esotica come mango, avocado e finger lime, rispettando i principi di sostenibilità. “La nostra esperienza offre un’alternativa competitiva, assicurando freschezza e qualità superiore rispetto ai prodotti importati”, afferma il CEO dell’azienda.

Un modello agricolo sostenibile

Tenute Zuccarella si distingue come la prima azienda della Basilicata a coltivare frutta esotica, garantendo una filiera corta e controllata. Questo approccio riduce le emissioni legate al trasporto e migliora la freschezza del prodotto. “La maturazione sulla pianta consente di ottenere frutti dal sapore più intenso”, spiega il presidente dell’Organizzazione. Inoltre, l’azienda sta investendo in ricerca e innovazione per sviluppare nuove varietà di frutta esotica, mantenendo le fragole come core-business.

Conclusioni sul futuro di Tenute Zuccarella

Il modello di agricoltura innovativa, etica e sostenibile di Tenute Zuccarella si sta rivelando vincente. Con un impegno costante verso la qualità e la sostenibilità, l’azienda si afferma come punto di riferimento nel mercato della frutta di alta qualità, pronto a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento e consapevole.