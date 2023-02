Descrizione

Il seitan, anche conosciuto come “muscolo di grano”, è un ingrediente altamente proteico a base di glutine, che spesso viene utilizzato nella cucina vegetale come sostituto della carne, per ricreare in versione vegetariana o vegana numerosi piatti tradizionali, tra cui lo spezzatino e il ragù. Oggi vi proponiamo una ricetta semplicissima e ricca di gusto, perfetta da portare in tavola durante l’inverno: gli straccetti di seitan all’arancia. Cremosi, aromatici e saporiti: vi conquisteranno al primo assaggio!